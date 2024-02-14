Чешские фермеры намерены присоединиться к акциям протеста в Европе

Чешские фермеры намерены присоединиться к протесту аграриев Центральной и Восточной Европы и отправиться с тяжелой техникой в Прагу. Об этом со ссылкой на издание Novinky пишет RT.

По данным издания, акция в Праге назначена на 19 февраля.

В свою очередь Аграрная палата Чехии предупредила, что с 22 февраля ожидаются массовые акции протеста по всей стране, пишет ТАСС.

«Если Еврокомиссия быстро не представит план реального решения проблем, то протесты у пограничных КПП будут продолжаться», - заявил президент чешской Аграрной палаты Ян Долежал.

Чешские фермеры, так же, как и их коллеги из других стран Европы, недовольны «беспошлинным импортом товаров с Украины, экологическими амбициями [руководящих органов ЕС]», а также «невыносимой бюрократией».

Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, в начале 2024 года проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других странах. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, разбавляющего их рынки.