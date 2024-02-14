Стало известно о планах Зеленского посетить три европейские столицы

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

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Он уточнил, что турне состоится на этой неделе. Предполагается, что Зеленский будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву во время визитов в три европейские столицы. Поездка украинского лидера состоится на фоне замедления процесса оказания финансовой помощи со стороны США.

В то же время NYT отмечает, что офис Зеленского не комментирует планы его поездок по соображениям безопасности.