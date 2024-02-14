В Казахстане одобрили запрет на въезд для педофилов и экстремистов

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана во втором чтении принял законопроект, который запрещает въезд в страну иностранцам, осужденным за педофилию, терроризм и экстремизм в других государствах. Об этом сообщает Tengrinews.

Также законопроект определяет процесс госконтроля над соблюдением миграционного законодательства. Документ совершенствует процедуру присвоения статуса «кандас» (этнический казах, переезжающий в Казахстан из-за рубежа), а также приема в гражданство и восстановления в гражданстве.

Кроме того, документ дает трудовым мигрантам возможность получать разрешение на работу на срок от одного до двенадцати месяцев (ранее минимальный срок начинался с трех месяцев). Разработка документа шла с осени 2021 года.

Депутат Магеррам Магеррамов заявил Zakon.kz, что пункты о запрете на въезд осужденным за некоторые преступления связаны с вопросами национальной безопасности.

Он заявил, что такая практика встречается и в других странах - «каждое государство исходит из своих интересов».

За соблюдением запрета будут следить пограничная служба и МВД, «но в целом весь силовой блок», подчеркнул депутат. Он отметил, что обращения на въезд в Казахстан проходят по всем ведомствам, занимающимся вопросами национальной безопасности и общественного порядка. Иностранцам, которые могут посещать Казахстан без визы, запрещать въезд будут непосредственно пограничники.