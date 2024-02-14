Российского дипломата вызвали в МИД Латвии

«14 февраля... Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — приводит заявление ведомства ТАСС.