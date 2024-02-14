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В Британии признали правоту российского посла в Лондоне

Британский телеканал Sky News признал, что слова посла России в Британии Андрея Келина относительно экономики РФ, ситуации на Украине и в мире являются правдой. Об этом сообщает сам телеканал в анализе взятого ранее у посла интервью.

В Британии признали правоту российского посла в Лондоне
© Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

"Россия, с другой стороны, пережила худшие из западных санкций, и ее военно-промышленный комплекс более чем способен обеспечить свои военные нужды. В целом это правда", - говорится в сообщении телеканала.

До этого Келин сообщил в интервью Sky News, что политическая ситуация в России стабильная, а экономика развивается довольно быстро. Он добавил, что у российской стороны огромные ресурсы.

Келин заявил, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия.

Посол также оценил заявление Североатлантического альянса о планах Москвы вторгнуться в другие государства Европы. Он отметил, что Россия не проявляет интереса к Польши или другим странам Балтии, ведь в Москве понимают, что любая эскалация за пределами Украины приведет к мировому конфликту.

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