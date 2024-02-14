В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

МИД Азербайджана осудил слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о ситуации на границе с Арменией. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

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«Мы осуждаем и отвергаем беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные (…) Жозепом Боррелем во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 13 февраля», — заявили в МИД.

Как отмечается, Баку рассматривает оправдание Боррелем Армении, совершившей акт агрессии, как игнорирование им военной провокации. Подчеркивается, что реакция Азербайджана на действия армянской стороны была адекватной и носила локальный характер. Согласно заявлению МИД, ответные меры предотвратили дальнейшую военную эскалацию со стороны Армении.