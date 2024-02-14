Bloomberg: протесты фермеров приведут к власти Трампа и правых

Фермеры в разных странах уже давно испытывают негодование, но в 2024 году они начали настоящее восстание, способное повлиять на результаты выборов в ЕС, США и десятках других государств. Как отмечается в статье Bloomberg, пока действующие власти безуспешно пытаются остановить протесты, поддержкой фермеров заручаются их соперники - от Дональда Трампа в США до ультраправых сил в Евросоюзе.

По версии Bloomberg, сельское хозяйство стало ключевым полем битвы в широкой культурной войне за деньги, еду и изменение климата. Правительствам предстоит устроить сложный, но необходимый переход к здоровому, устойчивому производству продуктов и рациону питания, заявил агентству французский политолог Крис Хегадорн.

Фермеры опасаются, что «зеленая» политика, которую продвигают власти многих стран, приведет к снижению урожайности и доходов, поскольку сельское хозяйство - источник более одной десятой части выбросов парниковых газов, а власти стремятся эти выбросы сократить.

Однако погоня нынешних правительств за экологией может подвести их - если они проигнорируют требования аграриев, на грядущих выборах одержат победу правые и евроскептики.

Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, в начале 2024 года проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других странах. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, разбавляющего их рынки.

Фермеры начали заваливать навозом площадки перед госучреждениями, а в конце января французские аграрии объявляли «осаду» региона Иль-де-Франс, заблокировав дороги в Париж.