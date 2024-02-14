Пока вы спали: мощный взрыв на главном газопроводе Ирана и импичмент министру США

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На главном газопроводе Ирана произошел мощный взрыв

На главном газопроводе Ирана в Боруджене произошел мощный взрыв, сообщает «Ура.ру».

Мощнейший факел полыхает на юго-западе страны.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В США во второй раз в истории объявили импичмент министру

Палата представителей США вынесла импичмент главе министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Резолюцию поддержали 214 законодателей, против выступили 213. Как считают парламентарии, Майоркас несет вину за миграционный кризис, именно его ведомство отвечает за охрану границ страны. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

Это второй случай в истории страны, когда импичмент вынесли руководителю федерального министерства. Первый случай произошел в 1876 году, тогда Палата представителей приняла резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу. В тот же день он подал в отставку.

В Совбезе России оценили возможность начала "случайной" ядерной войны

Вопрос «случайной» ядерной войны по вине Вашингтона сегодня звучит еще громче, особенно из-за проблем с памятью у главы Белого дома Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова.

По его словам, в США значительно возросла цена ошибки руководства страны, недалеко и до глобальной катастрофы.

Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Байден и его окружение вынесли из Белого Дома.

Как отметил Попов, прокурор охарактеризовал американского президента как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали».

«И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — указал замсекретаря.

Болтон считает, что Трамп стремится заложить основу для выхода США из состава НАТО

Экс-глава США Дональд Трамп пытается заложить основу для выхода Соединенных Штатов из состава НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Комментируя новые высказывания политика о Североатлантическом альянсе, Болтон вновь изложил свое мнение о том, что Трамп в 2018 году едва не принял решение о выводе Вашингтона из НАТО.

«Люди говорят: ну, он в действительности не настроен серьезно, он торгуется с НАТО. Послушайте, я присутствовал, когда он почти вышел [из Североатлантического альянса], и он не торгуется, потому что его цель тут - не укрепить НАТО, а заложить основу для ухода», - считает Болтон.

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Москва может рассмотреть вопрос о выходе из данной организации, однако пока об этом речь не идет.