Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вступил в партию экс-президента республики Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Отличная новость - Залужный вступил в партию "Европейская солидарность" (ПЕС), хозяином которой является Порошенко», - заявил он в своем Telegram-канале.

Владимир Рогов также написал, что ПЕС усилился популярным в украинском политикуме членом.

«Теперь они вместе будут сносить хриплого наркофюрера», - добавил Рогов.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России пожелал двум сторонам «сожрать друг друга», назвав этот конфликт «преисполненными чувствами отношениями между жабой и гадюкой».