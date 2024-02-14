Байден отреагировал на импичмент главе министерства внутренней безопасности

Американский лидер Байден обвинил республиканцев в Палате представителей США в «мелочных политических играх» за принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, сообщает РИА Новости.

Он назвал это «вопиющим неконституционным партийным шагом», который направлен «против уважаемого государственного служащего с целью вести мелкие политические игры». Как считает президент, Майоркас, который сам является кубинским иммигрантом из семьи политических беженцев, поддерживает верховенство закона и демонстрирует глубокую приверженность американским ценностям.

Ранее Палата представителей провела голосование и приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Данное решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.

Резолюция стала вторым подобным случаем за всю историю США в отношении главы федерального ведомства. В прошлый раз Палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он ушел в отставку.