$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

В США во второй раз в истории объявили импичмент министру

Палата представителей вынесла импичмент главе министерства внутренне безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, сообщает Reuters.

В США во второй раз в истории объявили импичмент министру
© Reuters

Резолюцию поддержали 214 человек, против выступили 213. В Палате представителей считают, что Майоркас несет вину за миграционный кризис, именно МВБ отвечает за охрану границ страны. Теперь документ должны рассмотреть в Сенате.

Это второй случай в истории, когда импичмент руководителю федерального министерства. Первый подобный случай произошел в 1876 году, тогда Палата представителей приняла резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу. В тот же день он подал в отставку. Сенат же не стал поддерживать импичмент Белнапу.

Президент Джо Байден уже назвал решение Палаты представителей неконституционным и политически ангажированным. Заявление главы государства законопроектом о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден счел неконституционным решение Палаты представителей об импичменте главы МВБ

В мире
Алехандро Майоркас
Джозеф Байден
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости