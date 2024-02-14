В США во второй раз в истории объявили импичмент министру

Резолюцию поддержали 214 человек, против выступили 213. В Палате представителей считают, что Майоркас несет вину за миграционный кризис, именно МВБ отвечает за охрану границ страны. Теперь документ должны рассмотреть в Сенате.

Это второй случай в истории, когда импичмент руководителю федерального министерства. Первый подобный случай произошел в 1876 году, тогда Палата представителей приняла резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу. В тот же день он подал в отставку. Сенат же не стал поддерживать импичмент Белнапу.