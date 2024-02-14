В телефоне сына Байдена нашли доказательства употребления наркотиков

В США Министерство юстиции нашло в телефоне сына главы государства Джо Байдена — Хантера Байдена снимки, которые демонстрируют употребление наркотиков, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на отчет ведомства.

Фотографии относятся к концу 2018 года. Именно тогда Хантер сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям в суде, на его наркотическую зависимость. Однако в своих мемуарах Хантер раскрыл, что в то время был наркозависим.

На снимках можно заметить пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. В полученные американским Минюстом свидетельства также входят скриншоты из переписок сына президента, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется их покупкой.