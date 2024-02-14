Стало известно о помощи Илона Маска Трампу

Американский предприниматель Илон Маск предлагал помощь сотрудникам своей соцсети X в разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, которая у них вызвала трудности, сообщает издание Business Insider, ссылающееся на книгу журналистки Зои Шиффер Extremely Hardcore.

По данным издания, миллиардер провел голосование пользователей и по его итогам в ноябре 2022 года вернул политику его аккаунт. Первая попытка восстановить аккаунт провалилась. Сотрудники соцсети не могли восстановить работу кнопки «читать» на странице бывшего американского лидера, а также подсчет его читателей.

Как указал журнал, проблемы были настолько серьезными, что Маск предложил подчиненным свою помощь. Неизвестно, смог ли бизнесмен посодействовать восстановлению страницы. Известно, что задача требовала активации и обновления миллионов фрагментов данных.

В сообщении, переданном инженерам бывшим главой отдела доверия и безопасности Эллой Ирвин, Маск сказал: «Нам нужно что-нибудь от Илона, чтобы помочь здесь? Если нет, то это нормально, но хотелось бы подтвердить».

Дональду Трампу, у которого 87 миллионов подписчиков на X, запретили пользоваться платформой после беспорядков 6 января в Вашингтоне в 2021 году. Ранее Маск назвал решение Twitter запретить бывшего президента США «серьезной ошибкой».