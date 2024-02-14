Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая нежелающим идти в ВСУ

Националистическая хакерская группа «Украинская национальная соборная держава» (УНСД) взломала как минимум 160 украинских сайтов и разместила на них призыв к мобилизации в Вооруженные силы Украины, который сопровождается угрозами расправы с украинцами, не желающими идти на фронт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в хакерских кругах.

Атака произошла 13 февраля во второй половине дня. На главных страницах сайтов был размещен призыв к мобилизации с угрозами тем, кто откажется, а также логотип УНСД в цветах «Правого сектора»* и Организации украинских националистов (ОУН)*, одним из руководителей которой был гитлеровский пособник Степан Бандера.

Были взломаны и сайты госструктур: официальная страница Львовской районной государственной администрации, сайт Всеукраинской переписи населения; образовательных и религиозных учреждений, а также частных украинских компаний. Взломанной оказалась и страница Фонда Всемирной федерации спорта.

«Уведомляем, что права на использование интернет-сервисов были переданы нам добровольно, чтобы мы могли по вашим данным провести идентификацию личности каждого пользователя», — говорится в тексте призыва. Также содержится обращение явиться в военкомат и вступить в ряды ВСУ. «Это касается абсолютно всех: студентов, преподавателей, учёных, сотрудников администраций, агроинженеров, библиотекарей, программистов, рекламщиков, печатников, писателей, предпринимателей и других», — следует из текста на взломанных страницах.

В противном случае злоумышленники угрожали тех, кто не пойдет в военкомат, приравнять к изменникам родины, отобрать имущество или уничтожить. Тех, кто не хочет мобилизоваться, хакеры назвали «наиобыкновеннейшим мусором, который только и делает, что паразитирует».

«Помните, что мы найдём каждого!», — подчеркивается в заявлении.