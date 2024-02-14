Болтон объяснил смысл слов Трампа о НАТО

Бывший американский президент Дональд Трамп пытается заложить основу для выхода США из состава Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое мнение выразил в опубликованном во вторник интервью журналу Politico бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Комментируя вызвавшие широкий резонанс на Западе новые высказывания предыдущего главы администрации США о НАТО, Болтон прежде всего вновь изложил свое мнение о том, что Трамп в 2018 году едва не принял решение о выводе Вашингтона из альянса.
"На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к тому, чтобы выйти из НАТО прямо на саммите. Поэтому для меня каждый из его комментариев за [последние] шесть лет попросту подкрепляет то, что идея о выходе из НАТО у него очень серьезна. Люди говорят: ну, он в действительности не настроен серьезно, он торгуется с НАТО. Послушайте, я присутствовал, когда он почти вышел [из Североатлантического альянса], и он не торгуется, потому что его цель тут - не укрепить НАТО, а заложить основу для ухода", - сказал Болтон.
С его точки зрения, жалобы Трампа на то, что европейские союзники не тратят необходимые суммы на коллективную оборону Североатлантического альянса, не направлены на то, "чтобы укрепить НАТО".
"Он использует их, чтобы подкрепить свой предлог для ухода [из блока]", - считает Болтон.
Должность помощника президента США по национальной безопасности он занимал в 2018-2019 гг. До этого Болтон, имеющий репутацию одного из наиболее непримиримых ястребов Республиканской партии США, работал на ключевых дипломатических постах. С 2001 по 2005 год он был заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Республиканец Трамп добивается возвращения в Белый дом по итогам предстоящих в ноябре всеобщих выборов. Он рассказал 10 февраля на предвыборном митинге в штате Южная Каролина об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность американским президентом.
По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и даже поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда, где и с кем состоялся этот разговор.