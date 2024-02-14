Болтон объяснил смысл слов Трампа о НАТО

"На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к тому, чтобы выйти из НАТО прямо на саммите. Поэтому для меня каждый из его комментариев за [последние] шесть лет попросту подкрепляет то, что идея о выходе из НАТО у него очень серьезна. Люди говорят: ну, он в действительности не настроен серьезно, он торгуется с НАТО. Послушайте, я присутствовал, когда он почти вышел [из Североатлантического альянса], и он не торгуется, потому что его цель тут - не укрепить НАТО, а заложить основу для ухода", - сказал Болтон.