Финансовую помощь Украине сравнили с планом Маршалла

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что финансовая поддержка Украине сейчас превышает помощь, оказанную США Европе по плану Маршалла. Об этом сообщает Politico.

© Lenta.ru

«[Финансовая помощь Европейского союза] в реальном выражении гораздо больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении от ВВП», — подчеркнула чиновник.

Она уточнила, что половина бюджета Украины сейчас приходится на помощь стран Запада, а в 2024 году только Евросоюз планирует направить Киеву 18 миллиардов евро.

Так чиновник ответила на критику ЕС со стороны украинских властей, которые считают, что помощи недостаточно.