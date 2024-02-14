В США жестко отреагировали на слова Трампа о НАТО
Слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о НАТО могут вызывать у союзников Соединенных Штатов вопросы о прочности его обязательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министра финансов Джанет Йеллен.
По мнению главы Минфина США, заявления политика безответственны. Она считает, что слова Трампа «создают вопросы о том, насколько прочными будут наши обязательства по отношению к союзам, которые продемонстрировали значимость в обеспечении стабильности глобальной экономической системы и нашей взаимной обороны».
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина сообщил, что, когда он руководил страной, глава неназванной «большой страны» НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту Североатлантическому альянсу в случае «нападения» России.
Трамп ответил, что делать этого не будет, поскольку страны Альянса недостаточно отчисляют средств на оборону. Бывший президент добавил, что он будет «одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят».