В США жестко отреагировали на слова Трампа о НАТО

Слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о НАТО могут вызывать у союзников Соединенных Штатов вопросы о прочности его обязательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министра финансов Джанет Йеллен.

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По мнению главы Минфина США, заявления политика безответственны. Она считает, что слова Трампа «создают вопросы о том, насколько прочными будут наши обязательства по отношению к союзам, которые продемонстрировали значимость в обеспечении стабильности глобальной экономической системы и нашей взаимной обороны».

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина сообщил, что, когда он руководил страной, глава неназванной «большой страны» НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту Североатлантическому альянсу в случае «нападения» России.