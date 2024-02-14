Bloomberg: помощник Байдена по делам Западного полушария уходит в отставку

Специальный помощник президента США Джо Байдена, старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес уходит со своего поста, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя СНБ.

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По его сведениям, Гонсалес покинет свой пост в середине марта, свой уход он планировал несколько месяцев. Причины увольнения не приводятся.

Как указывает агентство, уход Гонсалеса может подорвать усилия американской администрации по убеждению венесуэльских властей в необходимости проведения демократических реформ.

В качестве одной из заслуг Гонсалеса представитель СНБ назвал укрепление сотрудничества Вашингтона с Мексикой и Канадой в сферах экономики и безопасности.