Маск предложил ввести тест на умственные способности для президентов

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик», — ответил на его комментарий Маск.

Общественность уже не первый месяц подвергает сомнению способности Байдена выполнять обязанности президента. Новый скандал на этот счет разгорелся на прошлой неделе после публикации доклада спецпрокурора, в котором приводились свидетельства старческой забывчивости президента США. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в проверки его умственных способностей нет.