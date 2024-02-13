Маск предложил ввести тест на умственные способности для президентов
Глава Tesla и SpaceX Илон Макс предложил ввести обязательный когнитивный тест для президентов США. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее в интернете один из пользователей заявил, что нежелание Белого дома проверить умственные способности действующего президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.
«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик», — ответил на его комментарий Маск.
Общественность уже не первый месяц подвергает сомнению способности Байдена выполнять обязанности президента. Новый скандал на этот счет разгорелся на прошлой неделе после публикации доклада спецпрокурора, в котором приводились свидетельства старческой забывчивости президента США. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в проверки его умственных способностей нет.