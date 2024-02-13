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Байден заявил, что Трамп подбивает Путина на атаку на НАТО

Президент США Джо Байден утверждает, что его предшественник на этом посту Дональд Трамп подбивает президента России Владимира Путина на атаку на Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Байден: Трамп подбивает Путина на атаку на НАТО
© globallookpress.com

Выступая в Белом доме с обращением к согражданам и Палате представителей Конгресса США, в котором призывал как можно скорее продолжить выделение крупной финансовой помощи Украине из американского федерального бюджета, Байден выразил мнение, что "в последние дни эти ставки выросли".

"Из-за того, что бывший президент [США] подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал. Лишь несколько дней назад Трамп направил приглашение Путину вторгнуться [на территории] некоторых наших союзников, союзников по НАТО", - считает Байден.

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"Самое неприятное, - полагает нынешний американский лидер, - заключается в том, что он (Трамп - прим. ТАСС) именно это и имеет в виду". По словам Байдена, "никакой другой президент в нашей истории никогда не преклонялся" перед российским лидером. "НАТО - это священное обязательство. А Дональд Трамп смотрит на это как на обузу", - сказал президент США.

"Если Путин нападет на [какого-либо] союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я занимаю пост президента", - добавил Байден.

Трамп представляет Республиканскую партию США и добивается возвращения в Белый дом по итогам предстоящих в ноябре в стране всеобщих выборов. Демократ Байден борется за переизбрание. Трамп рассказал 10 февраля на предвыборном митинге в штате Южная Каролина об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет делать взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не будет такую страну защищать и, более того, "поощрял бы делать все", что Россия захочет. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто был его собеседником.

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