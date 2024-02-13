Байден: Трамп подбивает Путина на атаку на НАТО

"Самое неприятное, - полагает нынешний американский лидер, - заключается в том, что он (Трамп - прим. ТАСС) именно это и имеет в виду". По словам Байдена, "никакой другой президент в нашей истории никогда не преклонялся" перед российским лидером. "НАТО - это священное обязательство. А Дональд Трамп смотрит на это как на обузу", - сказал президент США. "Если Путин нападет на [какого-либо] союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я занимаю пост президента", - добавил Байден.

Трамп представляет Республиканскую партию США и добивается возвращения в Белый дом по итогам предстоящих в ноябре в стране всеобщих выборов. Демократ Байден борется за переизбрание. Трамп рассказал 10 февраля на предвыборном митинге в штате Южная Каролина об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет делать взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не будет такую страну защищать и, более того, "поощрял бы делать все", что Россия захочет. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто был его собеседником.