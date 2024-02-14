«Срочно начать переговоры»: в Германии усомнились в победе Украины

Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте против России и вернуть потерянные территории, высказал мнение немецкий журналист Штефан Ауст в эфире канала Das Erste. Он подчеркнул, что нужно было вообще не допускать этого конфликта.

© МО Украины

Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий... Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры, — считает Ауст.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом сложившихся «на земле» реалий. Однако западные страны не хотят учитывать интересы Москвы, поэтому вариантов договориться, по его словам, пока не просматривается.

До этого Reuters со ссылкой на российские источники писал, что США после контактов с посредниками отвергли предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.