В Эстонии именно при премьер-министре Кае Каллас в 2022 году приняли решение о сносе более 200 советских памятников, при этом свыше 50 монументов были разрушены еще до начала работы комиссии по этому вопросу, пишет «Российская газета». Журналисты напомнили, что при премьерстве Каллас, объявленной в розыск в России, в Нарве убрали с постамента танк Т-34, а в городе Кярдла на острове Хийумаа был демонтирован памятник советским воинам.

Наряду с уничтожением советских памятников власти Эстонии эксгумировали останки из нескольких десятков массовых захоронений, отмечает издание. В 2023 году Каллас публично поддержала интернет-троллей NAFO, которые занимались распространением антироссийских мемов и травлей всех, кто критиковал США и Евросоюз из-за поддержки Украины. Тогда же Каллас в разговоре с пранкерами проговорилась, что прибалтийская страна помогала Киеву еще с 2014 года.

В начале 2024 года премьер Эстонии отказалась повышать зарплаты учителям, согласно публикации. Издание отмечает, что Таллину потребовались дополнительные €46 млн, которых не оказалось в бюджете. При этом Каллас заявляла, что с 2022 года страна выделила Киеву военную помощь на общую сумму порядка €500 млн.