Алекс Джонс, известный американский блогер и конспиролог, рассказал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что журналист Такер Карлсон расстроился из-за превосходства России над США.

Ранее Карлсон отметил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США. По его словам, для него «это стало шоком».

Блогер пояснил, что общался с Такером на прошлой неделе, во время его визита в Россию.

«Его первым замечанием было то, что Россия намного приятнее Америки», — заметил Джонс.

Блогер предположил, что Карлсона это огорчило.