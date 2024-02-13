Алекс Джонс: Карлсона расстроило превосходство России над США
Алекс Джонс, известный американский блогер и конспиролог, рассказал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что журналист Такер Карлсон расстроился из-за превосходства России над США.
Ранее Карлсон отметил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США. По его словам, для него «это стало шоком».
Блогер пояснил, что общался с Такером на прошлой неделе, во время его визита в Россию.
«Его первым замечанием было то, что Россия намного приятнее Америки», — заметил Джонс.
Блогер предположил, что Карлсона это огорчило.
Напомним, что Такер Карлсон вместе со своей командой посетил Россию с тем, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В Москве он осмотрел различные достопримечательности, посетил Большой театр, ВДНХ, ресторан «Вкусно - и точка», «Ашан».