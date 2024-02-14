Эстония заявила о возможном закрытии границы с Россией

Эстония может закрыть по примеру Финляндии пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Соответствующее предупреждения опубликовано на официальном сайте погранслужбы Эстонии.

Уточняется, что такое решение может быть принято в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка. Как считают в ведомстве, в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», которые не имели законного права на въезд в Европейский союз.

Как Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией.