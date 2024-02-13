Эксперт рассказал, чем для РФ опасен конфликт между Ереваном и Баку

Ранее в СМИ появились публикации об эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. В частности, сообщалось, что азербайджанцы ударили по позициям армянских военных в районе села Неркин Ханд.

Ученый пояснил, что смысл обстрелов в том, чтобы создать возле России очередную горячую точку, а также обвинить Москву в том, что она не помогает своему партнеру по ОДКБ.

Шатилов уточнил, что РФ имела легальное обоснование для невмешательства в конфликт в Карабахе — Армения не признала самопровозглашенную республику.

В случае нового конфликта, к примеру, из-за «Зангезурского коридора», речь будет идти о том, что один из членов ОДКБ вступил в противостояние с внешним противником и ему требуется поддержка, отметил декан.

По его мнению, после разрешения ситуации в Карабахе, «Запад пытается стравить страны еще раз». Так, активно действует Франция, которая присылает в Армению своих инструкторов и пытается перехватить у России статус дружеской и партнерской страны.

Шатилов констатировал, что Москва оказалась в сложной ситуации. Вместе с тем, добавил он, шансы на вовлечение РФ в конфликт практически нулевые: у России есть своя горячая точка, Ереван занимает антироссийские позиции, стране будет сложно вести два крупных конфликта одновременно.