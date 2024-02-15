Сын Трампа отреагировал на утверждения об угрозе нацбезопасности США

Сын экс-президента США Дональд Трамп - младший назвал слова о якобы угрозе национальной безопасности США со стороны России пропагандой, чтобы убедить законодателей одобрить дополнительное финансирование Украине.

"Кто-нибудь действительно верит, что существует серьезная российская угроза, [информация о] которой волшебным образом просачивается примерно через 30 секунд после того, как спикер заявил, что они не собираются выделять еще $60 миллиардов Украине? Кто-нибудь настолько глуп, чтобы купиться на это на данный момент? Учебник <...> пропаганды", - написал он в среду на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее газета The New Tork Times также сообщила, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо), заявивший о "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

Как указывает The New Tork Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России и этот проект "еще находится в стадии разработки". Поэтому, как подчеркнули официальные лица, такие планы не представляют серьезной угрозы ни США, ни их европейским союзникам.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг для группы ключевых законодателей в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) заявил, что не видит причин для "публичной тревоги".

Помощь Украине

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Во вторник Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.