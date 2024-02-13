Кирби рассказал о последствиях отказа Конгресса одобрить помощь Украине

Отказ Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине покажет ненадежность американской стороны. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Если мы этого не сделаем, это даст сигнал о том, что на США нельзя рассчитывать, не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, — сказал американский чиновник.

Он также добавил, что отказ принять проект помощи Киеву четко покажет всю незаинтересованность Вашингтона в лидерстве на международной арене и нежелание выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, «ведущими важнейшую борьбу», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что законопроект о помощи властям Украины и Израиля без мер по ужесточению охраны границы США прошел окончательное процедурное голосование в сенате. Теперь он будет рассмотрен верхней палатой Конгресса.