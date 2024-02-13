Премьер Эстонии отреагировала на ее объявление в розыск в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на то, что ее объявили в розыск в России. Ее слова цитирует ERR.

Она назвала решение неудивительным, поскольку, по ее словам, это «обычная тактика запугивания». Каллас добавила, что это не заставит ее замолчать, а Эстония продолжит поддержку Украины и усиление европейской обороны.

Ранее во вторник МВД России объявило в розыск Каю Каллас. Об этом говорится в базе ведомства. Политик разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не сообщаются.