В Китае назвали незаконными санкции ЕС против китайских компаний

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что потенциальные санкции Евросоюза (ЕС) против нескольких китайских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией, являются незаконными. Об этом сообщает Bloomberg.

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В заявлении ведомства подчеркивается, что китайская сторона решительно выступает против незаконных рестрикций или «юрисдикции длинной руки».

В МИД КНР добавили, что выражают недопустимость вмешательства «третьих сторон» в отношения Пекина с Москвой. Там добавили, что если санкции будут введены, то Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий.

Накануне издание Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе сообщило, что Европейский союз впервые планирует ввести санкции против компаний Китая и других стран, включая Турцию, Индию и Сербию, за то, что они якобы помогают России обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения.