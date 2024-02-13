Почему Лукашенко советует бороться с фейками "живым словом"
Активную общественную работу и живое слово пропагандиста считает президент Беларуси надежным и проверенным инструментом в повседневной борьбе с дезинформацией и фейками. Свою точку зрения белорусский лидер изложил 13 февраля на встрече с членами национального совета ректоров высших учебных заведений страны, информирует БЕЛТА.
Давая оценку ресурсам интернета и вызовам, которые он порождает, Александр Лукашенко не исключает, что "всемирная паутина" может со временем показаться "цветочками".
"Искусственный интеллект - как мы будем завтра бороться" против этого вызова? - поставил вопрос белорусский лидер.
Кстати, на встрече Ирина Китурко, ректор Гродненского университета имени Янки Купалы, выступила на тему о роли высшей школы в воспитании личности и гражданина. Она, в том числе, говорила и о важности диалоговых площадок, прямой работы с молодежью.
"Правильно вы сказали - диалоговые площадки. Живое слово. К людям надо идти. Мы можем достучаться до каждого. Прийти и опровергнуть то, что они увидят в тех же смартфонах, - полагает президент. - Именно в этом поле, по его словам, переходит сегодня борьба. "Там и политика, и финансы. Все будет там. И выборы, и невыборы. Поэтому нам надо готовиться работать" на этом поле, - подчеркнул Лукашенко.
В этой связи в ходе обстоятельного диалога он настойчиво акцентировал внимание педагогов на целесообразности "окунуть молодежь в живую работу", убеждать ее, прежде всего, живым словом. И тогда молодое поколение, считает президент, будет верить тебе, резонно добавив, что "от современных технологий и интернета, в том числе, избавиться невозможно". Тем более что интернет имеет и большое положительное имеет значение. Это огромное подспорье и помощь. Но главное, резюмировал глава государства, "надо уметь работать с молодежью - теми, кто еще пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Лукашенко.