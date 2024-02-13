Лукашенко советует бороться с фейками "живым словом"

"Правильно вы сказали - диалоговые площадки. Живое слово. К людям надо идти. Мы можем достучаться до каждого. Прийти и опровергнуть то, что они увидят в тех же смартфонах, - полагает президент. - Именно в этом поле, по его словам, переходит сегодня борьба. "Там и политика, и финансы. Все будет там. И выборы, и невыборы. Поэтому нам надо готовиться работать" на этом поле, - подчеркнул Лукашенко.

В этой связи в ходе обстоятельного диалога он настойчиво акцентировал внимание педагогов на целесообразности "окунуть молодежь в живую работу", убеждать ее, прежде всего, живым словом. И тогда молодое поколение, считает президент, будет верить тебе, резонно добавив, что "от современных технологий и интернета, в том числе, избавиться невозможно". Тем более что интернет имеет и большое положительное имеет значение. Это огромное подспорье и помощь. Но главное, резюмировал глава государства, "надо уметь работать с молодежью - теми, кто еще пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Лукашенко.