Туск сообщил о незаконной прослушке в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил президенту страны Анджею Дуде, что располагает доказательствами незаконного использования в республике прослушки. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Туска, на территории Польши закупали и использовали «легально и нелегально» израильское программное обеспечение Pegasus в сборе данных на известных людей.
«Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались», — добавил он.
После этого Туск передал соответствующие документы Дуде.
Ранее сообщалось, что в Польше велась прослушка за экс-премьером страны Матеушем Моравецким, Туском и другими политиками, бизнесменами, адвокатами и общественными деятелями.
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