Генсек ООН заявил, что все население Газы испытывает голод

"В Газе никому не хватает еды. Посмотрим на 700 тыс. самых голодных людей в мире, четверо из пяти таких людей живут на этой крошечной полоске земли", - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.