Франция запретила въезд 28 израильским поселенцам за нападения на палестинцев

"Франция ввела санкции в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев, причастных к актам насилия в отношении мирного палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. В соответствии с этим решением, 28 израильтянам запрещен въезд на территорию Франции", - указывается в документе.

В МИД призвали к принятию аналогичных мер на уровне Евросоюза в связи с продолжающимися нападениями израильских поселенцев на палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.