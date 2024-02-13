Россиянина Тордена приговорили к сроку в финской тюрьме

Россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного летом 2023 года в Финляндии, приговорили к 40 дням тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Наталию Мальгину.

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Тордена задержали в июле в аэропорту Хельсинки. На следующий день суд арестовал его.

Сообщалось, что он находится под санкциями ЕС под именем Ян Петровский и ему был запрещен въезд в Шенгенскую зону, а в Финляндию он въехал по новым документам. Адвокат сообщала, что у Тордена есть вид на жительство в Финляндии на основании учебы его жены.

13 февраля суд признал Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, сообщила Мальгина.

Она подчеркнула, что защита россиянина полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием. Приговор будет обжалован.

Как отмечала Мальгина ранее, Торден считает маловероятным, что он смог «сломать» систему выдачи шенгенских виз, построенную на анализе биометрических данных. Она отметила, что он получил положительные решения о визах от трех стран ЕС.