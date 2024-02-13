В Баку заявили о необходимости обсуждения с РФ деятельности миротворцев в Карабахе

МИД Азербайджана подтвердил необходимость проведения встреч с российской стороной и обсуждения с ней вопросов, связанных с деятельностью миротворческого контингента России в Карабахе.

"После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость проведения регулярных встреч и обсуждений, связанных с повседневной деятельностью миротворческого контингента, их различными потребностями", - сказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства Айхан Гаджизаде.

Кроме того, он подчеркнул, что с учетом минирования армянскими вооруженными силами в течение последних трех лет территорий, где дислоцированы миротворцы, а также проблем неразорвавшихся боеприпасов "есть необходимость в проведении консультаций по осуществлению совместных усилий, направленных на устранение этих угроз".