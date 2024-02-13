В Польше расследуют инцидент с высыпанным из украинских грузовиков зерном

Прокуратура в Польше расследует инцидент с высыпанным из украинских грузовиков зерном
власти начали расследование инцидента на КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, где протестующие польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков. Об этом сообщил портал Interia.pl со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Люблине Агнешку Кемпку.
"Мы проводим мониторинг, собираем показания и документы у водителей, перевозивших зерно", - отметила представитель ведомства.
Она подчеркнула, что расследование ведется по самому инциденту, а не в отношении конкретных лиц.
11 февраля польский правый политик Рафал Меклер сообщил в социальной сети X, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске. Посольство Украины в Польше позже обратилось в местную полицию с требованием возбудить дело по инциденту.
9 февраля в 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров, в направлении большинства крупных городов страны движутся колонны тракторов и другой сельхозтехники. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Протест фермеров проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Польши.