В Польше расследуют инцидент с высыпанным из украинских грузовиков зерном

власти начали расследование инцидента на КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, где протестующие польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков. Об этом сообщил портал Interia.pl со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Люблине Агнешку Кемпку.

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"Мы проводим мониторинг, собираем показания и документы у водителей, перевозивших зерно", - отметила представитель ведомства.

Она подчеркнула, что расследование ведется по самому инциденту, а не в отношении конкретных лиц.

11 февраля польский правый политик Рафал Меклер сообщил в социальной сети X, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске. Посольство Украины в Польше позже обратилось в местную полицию с требованием возбудить дело по инциденту.