Парламент Молдавии отказался слушать министра обороны по инциденту с дроном

Депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) отклонили инициативу оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) заслушать министра обороны Анатолия Носатого по вопросу закупленного во Франции радара, который не смог обнаружить упавший на юге страны беспилотный летательный аппарат (БЛА).
"Инициатива оппозиции пригласить министра обороны не набрала нужного количества голосов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу на заседании.
"Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный у Франции за 14,5 млн евро, не смог обнаружить беспилотник, а премьер Дорин Речан заявил, что власти намерены закупить еще несколько радаров. Мы настаиваем, что Носатый должен объяснить жителям страны, как обеспечивается безопасность людей", - заявил выступивший с запросом депутат БКС Адриан Албу.
Премьер Молдавии накануне прокомментировал сообщение министерства обороны, что наземная тактическая радиолокационная станция Ground Master 200 (GM200), закупленная республикой у французской оборонно-промышленной группы Thales, не смогла обнаружить беспилотник, который был сбит украинской ПВО и упал на юге страны у границы с Украиной. Но рассказал, что власти намерены потратить миллиарды евро на закупку радаров, чтобы обеспечить наблюдение с их помощью за всем воздушным пространством страны.
В 2023 году бюджет Минобороны увеличили до 1,697 млрд леев ($90 млн), что составляет 0,55% валового внутреннего продукта. Эти расходы на фоне тяжелейшего экономического кризиса резко раскритиковала оппозиция. Власти Молдавии за последний год уже четыре раза сообщали о найденных вблизи украинской границы фрагментах ракет ПВО. По данным экспертизы, которые предоставило МВД республики, обнаруженные ранее у приграничных с Украиной сел Наславча, Ларга и города Бричаны обломки были обломками ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, выпущенной украинскими военными. Несмотря на это, после обнаружения фрагментов одной из ракет послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.