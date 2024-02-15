Парламент Молдавии отказался слушать министра обороны по инциденту с дроном

Депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) отклонили инициативу оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) заслушать министра обороны Анатолия Носатого по вопросу закупленного во Франции радара, который не смог обнаружить упавший на юге страны беспилотный летательный аппарат (БЛА).

"Инициатива оппозиции пригласить министра обороны не набрала нужного количества голосов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу на заседании.

"Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный у Франции за 14,5 млн евро, не смог обнаружить беспилотник, а премьер Дорин Речан заявил, что власти намерены закупить еще несколько радаров. Мы настаиваем, что Носатый должен объяснить жителям страны, как обеспечивается безопасность людей", - заявил выступивший с запросом депутат БКС Адриан Албу.

Премьер Молдавии накануне прокомментировал сообщение министерства обороны, что наземная тактическая радиолокационная станция Ground Master 200 (GM200), закупленная республикой у французской оборонно-промышленной группы Thales, не смогла обнаружить беспилотник, который был сбит украинской ПВО и упал на юге страны у границы с Украиной. Но рассказал, что власти намерены потратить миллиарды евро на закупку радаров, чтобы обеспечить наблюдение с их помощью за всем воздушным пространством страны.