Маск заявил о невозможности проигрыша России на Украине

Американский бизнесмен и основатель соцсети X Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не может проиграть в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. Газета.Ru

В ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х, сенатор Рон Джонсон отметил, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск поддержал его и выступил против военной поддержки Украины. Lenta.ru