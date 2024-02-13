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Маск заявил о невозможности проигрыша России на Украине

Американский бизнесмен и основатель соцсети X Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не может проиграть в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. Газета.Ru

В ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х, сенатор Рон Джонсон отметил, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск поддержал его и выступил против военной поддержки Украины. Lenta.ru

Он также отметил, что союзники Украины не в силах ей помочь даже за счет многомиллиардной финансовой и военной поддержки. Самим американцам необходимо убедить президента США Джо Байдена в бесполезности его нового проекта помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов. Вечерняя Москва

Маск заявил о невозможности проигрыша России на Украине
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