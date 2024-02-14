Число жертв израильских ударов в Газе приблизилось к 28,6 тыс.

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля приблизилось к 28,6 тыс., ранены свыше 68,2 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших в результате израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 28 576, еще 68 291 человек пострадал", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, за последние сутки в результате действий Израиля в Газе "погибли 103 человека, еще 145 получили ранения". В заявлении подчеркивается, что тела многих погибших остаются под разрушенными зданиями и на дорогах. Бригадам скорой помощи и представителям гражданской обороны не удается до них добраться.