Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Мрачный послужной список преемницы Байдена»

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что она «готова служить», и похвалила свою «способность руководить», когда на прошлой неделе ее спросили о преклонном возрасте президента Джо Байдена и опасениях избирателей по этому поводу, пишет New York Post. В случае отстранения, смерти, отставки или неспособности президента США руководить, его полномочия переходят к вице-президенту.

В беседе с журналистами Харрис настаивала, что все, кто наблюдал за ее работой на посту, «уходили, полностью осознавая ее способность руководить». Замечания вице-президента вызвали негативную реакцию, в том числе со стороны членов ее собственной партии. Они заявили, что у Харрис «мрачный послужной список в том, что касается достижения целей», а в паре Байден-Харрис «явно пропала любовь». Инсайдер от Демократической партии заявил, что Харрис «следует переоценить свою готовность руководить» - после того, как она не смогла помочь Байдену в разрешении кризиса на границе.

«Зеленский запланировал тур по Западной Европе»

Источники Bloomberg заявили, что Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на этой неделе. По словам собеседников агентства, целью тура станет поиск европейской военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне.

В ходе поездки Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин. Однако его планы пока не подтверждены. Запасы боеприпасов ВСУ сокращаются, поэтому Зеленский стремится объяснить лидерам ЕС необходимость ускорить военную помощь, заявил один из источников Bloomberg. По словам этого человека, Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о двусторонних гарантиях безопасности.

«Запад мечтает о победе над Россией, но его армия разваливается»

Утверждения, что ЕС и Великобритания смогли бы одержать победу над Россией без поддержки США, не выдерживают критики, заявил автор портала infoBRICS Драго Боснич. Он отметил, что Россия сохранила свои военные традиции - в отличие от Запада, где служба в армии становится все более непопулярной. Жители западных сообществ не считают дело своих правительств «достаточно благородным, чтобы за него бороться», поэтому их боевой дух в случае конфликта не будет высоким, уверен автор.

Если бы России когда-либо пришлось иметь дело с военными ЕС, ей не потребовались бы войска, отмечает Боснич. По его версии, российские ударные системы дальнего действия полностью свели бы на нет необходимость отправки каких-либо сухопутных войск в любую европейскую страну. Крылатые ракеты РФ опустошили бы авиабазы ЕС задолго до того, как европейцы успели бы собрать крупные эскадрильи истребителей. Баллистические и гиперзвуковые ракеты Москвы нейтрализовали бы любые крупные соединения сухопутных войск ЕС, а ударные дроны уничтожили бы любые оставшиеся подразделения. Лондон тем временем «переживает одно унижение за другим», поскольку краеугольный камень его военной мощи - королевский флот - «находится в беспорядке». Ее авианосцы выходят из строя, а эсминцы находятся в не лучшем состоянии, заключил Боснич.

«Интервью с Путиным - новый вызов гегемонии США»

Глобальный баланс сил смещается в сторону многополярного мира, но американцы и европейцы пока не желают этого признавать, пишет автор газеты Times of India Мрутьюанджай Мишра. По его мнению, вызов на мировой арене бросается не только жесткой силе Америки, но и ее мягкой силе и способности распространять свои идеи. В качестве примера он привел интервью американского телеведущего Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Мишра заявил, что американцы больше не могут доминировать с идеей, что ответственность за украинский кризис несет исключительно Россия. У Москвы тоже хорошо получается убеждать мир, что причиной конфликта стало постоянное расширение НАТО на восток, отметил автор статьи. Смещение баланса сил может привести к тому, что американская внешняя политика станет предметом обсуждения на ноябрьских выборах в США. И Китай, и Россия сейчас взаимодействуют со странами Африки, Азии и Ближнего Востока, не требуя от них изменений в политической структуре, в отличие от Штатов. По мере того как влияние Китая и России на остальной мир возрастает, гегемонистское влияние Запада ослабевает, заключил Мишра.

Сценарий Brexit для Германии

Автор Al Arabiya Эмиль Амин задался вопросом, находится ли ЕС в опасности на фоне того, как в Германии усиливаются голоса, призывающие к выходу из ЕС и возвращению к контексту независимого государства. Германия в последние 20 лет играла ключевую роль на европейском континенте и фактически спасла экономики нескольких европейских стран - Греции, Португалии, Италии - с помощью кредитов.