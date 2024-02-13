В МИД Австралии ответили на просьбы закрыть российское генконсульство в Сиднее

Глава МИД Австралии Пенни Вонг выступила против закрытия Генерального консульства РФ в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в ответ на петицию с соответствующим призывом.

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Агентство обратило внимание на то, что документ опубликован на сайте австралийского парламента.

Вонг указала на необходимость в сохранении дипломатических каналов с российской стороной. Контакты нужны для того, чтобы защищать национальные интересы страны и поддерживать российскую диаспору, отметила она.

«Австралийское правительство ясно заявило о своем стремлении обеспечить, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и сотрудников консульств в Австралии отражало наши национальные интересы», - заявила министр.

По ее словам, Россия по-прежнему имеет международное влияние.