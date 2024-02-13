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В Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие

Европейский союз (ЕС) может создать собственную программу ядерных вооружений, заявила заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей. Lenta.ru

"Сейчас за ядерное сдерживание [противников] Европы отвечает НАТО. Как верно отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в интересах американцев продолжать исполнять эти [обязательства]. С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение [в ЕС] на пути к созданию общеевропейской армии", - сказала Барлей. ТАСС

Она также заявила, что европейским странам стоит быть бдительными, так как Россия якобы публично ставит под сомнение территориальную целостность Литвы и Польши. Газета.Ru

В Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие
© РИА Новости
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