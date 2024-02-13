В Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие

"Сейчас за ядерное сдерживание [противников] Европы отвечает НАТО. Как верно отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в интересах американцев продолжать исполнять эти [обязательства]. С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение [в ЕС] на пути к созданию общеевропейской армии", - сказала Барлей. ТАСС