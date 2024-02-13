МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Информация об этом появилась в базе ведомства во вторник, 13 февраля.

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— Кайрис Симонас. Разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится в сообщении на сайте базы розыска МВД РФ.

В отношении Кайриса расследуется уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В 2022 году памятник советским воинам в Вилкавишском районе Литвы облили краской. В том же месяце в Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай.