МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Информация об этом появилась в базе ведомства во вторник, 13 февраля.
— Кайрис Симонас. Разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится в сообщении на сайте базы розыска МВД РФ.
В отношении Кайриса расследуется уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В 2022 году памятник советским воинам в Вилкавишском районе Литвы облили краской. В том же месяце в Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай.
В начале 2023 года Кайрис заявил, что считает возможным из-за специальной военной операции России на Украине объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. В ответ на это первый замглавы комитета ГД по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что в таком случае Литва останется без культуры вообще.