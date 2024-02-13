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В парламенте Эстонии рассмотрят отставку премьера

«Центристская партия Эстонии» собрала 30 тысяч подписей за отставку премьер-министра республики Каи Каллас. Конституционная комиссия парламента рассмотрит соответствующую петицию 13 февраля, передает ERR.ee.

В парламенте Эстонии рассмотрят отставку премьера
© Lenta.ru

«Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают две трети населения, собранные в рамках кампании Центристской партии 30 000 подписей отражают неудовлетворенность общества работой премьер-министра», — приводятся в публикации слова депутата Анастасия Коваленко-Кылварт.

Она добавила, что правительство Каллас не способно справиться с экономическими проблемами Эстонии, и вместо помощи людям повышает налоги и урезает государственные доходы.

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Ранее скандал вызвали комментарии Каллас насчет падения экономических показателей в республике. По словам действующего премьера, гражданам стоит просто меньше жаловаться.

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