Во Франции заявили о поддержке протестов польских фермеров

Французский народ поддерживает протесты фермеров из Польши против ввоза в Европейский союз украинского зерна. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Европейский союз их убивает, они отвечают, отвечают очень сильно. Французский народ будет всецело с вами и будет блокировать все вместе с вами», — отметил он.

16 февраля начался общепольский протест фермеров, которые протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.