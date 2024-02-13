Во Франции заявили о поддержке протестов польских фермеров
Французский народ поддерживает протесты фермеров из Польши против ввоза в Европейский союз украинского зерна. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.
«Европейский союз их убивает, они отвечают, отвечают очень сильно. Французский народ будет всецело с вами и будет блокировать все вместе с вами», — отметил он.
16 февраля начался общепольский протест фермеров, которые протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе. Он напомнил, что «псевдоблокада на границе продолжается», и назвал действия поляков «подлостью и позором».