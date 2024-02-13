Министр обороны Италии экстренно госпитализирован в Риме

Министра обороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализировали в Риме. У главы оборонного ведомства заподозрили воспаление наружной оболочки сердца. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщило агентство ANSA.

По его данным, ночью с 12 на 13 февраля Крозетто самостоятельно посетил отделение скорой помощи, где сообщил о серьезной боли в области грудной клетки. По предположительным данным, сейчас у министра диагностирован перикардит, следует из материала ANSA.

В ноябре стало известно, что Папа римский Франциск из-за болезни не сможет поехать в Дубай на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. За несколько дней до этого появилась информация, что глава Римско-Католической церкви заболел воспалением легких, из-за чего ему пришлось перенести полуденную речь на площади Святого Петра в Ватикане.