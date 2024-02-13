США платят миллионы долларов за содержание российской конфискованной яхты

Власти США обратились в суд за разрешением продать конфискованную суперъяхту, которую в Вашингтоне связывают с российским предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым. Как сообщает Bloomberg, федеральные прокуроры заявили судье, что содержание яхты обходится налогоплательщикам США в 600 тысяч долларов в месяц.

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Судно Amadea длиною 106 метров было конфисковано на Фиджи в апреле 2022 года по запросу правительства США, которое с тех пор оплачивает содержание яхты. Стоимость яхты оценивается в 300 миллионов долларов. В ордере на арест яхты утверждалось, что она принадлежит россиянину, против которого были введены санкции.

Сейчас правительство США тратит на яхту более семи миллионов долларов в год.

Попытки продать яхту на аукционе оспаривает бизнесмен Эдуард Худайнатов, сообщает Reuters. По данным агентства, он заявляет, что является владельцем Amadea, поэтому она не должна быть конфискована (против него не вводили санкции США).

Прокуроры назвали ежемесячный счет за обслуживание Amadea в 600 тысяч долларов «чрезмерным». Также они заявили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов оплатил содержание яхты, провалились. Выплаты на содержание необходимы для сохранения стоимости яхты, подчеркивали прокуроры.