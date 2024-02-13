Польша напомнила Германии о компенсации за Вторую мировую

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован. Об этом он сообщил во время визита в Берлин на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Do Rzeczy.