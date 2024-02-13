Грозы, град и наводнение: Турция столкнулась со стихийным бедствием

Вечером 12 февраля в Анталье начался ливень с грозой, который привел к наводнению и перебоям с транспортом, пишет Hurriyet. Из-за непогоды власти отменили занятия в школах 13 февраля.

Сильный шторм затронул центральные районы Антальи. Региональное управление метеорологии объявило «оранжевое» предупреждение об опасной погоде еще вечером. Ветер, скорость которого сначала достигала более 12 метров в секунду, набирал силу всю ночь, он повалил деревья в районах некоторых пляжей.

Из-за наводнения по городским улицам поплыли припаркованные машины, уровень воды в подземных переходах и на подземных парковках опасно поднялся.

Из-за неблагоприятных погодных условий полеты в аэропорту Антальи были приостановлены. В нескольких турецких регионах из-за ливней и наводнений начались перебои в транспортном сообщении.

В районе Чешме в Измире после сильного дождя ночью обрушился град размером с лесной орех.

По оценкам метеорологов, 13 февраля грозы пройдут на побережьях Эгейского моря и Западного Средиземноморья, а в Анталье утром все еще будут идти сильные дожди.