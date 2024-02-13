Республиканцы решили бойкотировать проект о помощи Украине

Палата представителей США, которая находится под контролем республиканцев, не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, написал в Twitter (Х) спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон. По его словам, причиной является отсутствие положений об охране границы с Мексикой.