Республиканцы решили бойкотировать проект о помощи Украине
Палата представителей США, которая находится под контролем республиканцев, не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, написал в Twitter (Х) спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон. По его словам, причиной является отсутствие положений об охране границы с Мексикой.
Республиканцы в палате представителей с самого начала дискуссий дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ, — уточнил Джонсона.
Политик добавил, что охрана американской границы имеет неоспоримый приоритет над помощью другим государствам. Он отметил, что палата представителей будет вынуждена сама разработать необходимые инициативы.